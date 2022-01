Oroscopo del Sud, edizione serale: per Ariete, Bilancia e Sagittario è ora di consolidare l'amore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'Oroscopo meridionale del Sud serale di oggi, Venerdì 7 Gennaio 2022, segno per segno Ariete: Questa sera inizia ad ascoltare le stelle, perché ti stanno consigliando di riposare e di lasciare assolutamente in pace le vecchie ruggini, soprattutto in famiglia. Venere non ti aiuterà a realizzare le tue fantasie sentimentali e ti renderà un po' rude con i tuoi amici e corteggiatori. TORO: Rimanere bloccati di fronte a un problema lavorativo è inutile, questa sera la luna lavora a tuo vantaggio fornendoti la lungimiranza e la dialettica necessarie per vincere. Un po' di fortuna sosterrà le vostre finanze. La vita per due sarà armoniosa e soddisfacente. GEMELLI: È vero che la Luna oggi ti si oppone, ma è altrettanto vero che i piccoli ostacoli possono essere superati o diminuiti con la buona volontà. Questa sera ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'meridionale del Suddi oggi, Venerdì 7 Gennaio 2022, segno per segno: Questa sera inizia ad ascoltare le stelle, perché ti stanno consigliando di riposare e di lasciare assolutamente in pace le vecchie ruggini, soprattutto in famiglia. Venere non ti aiuterà a realizzare le tue fantasie sentimentali e ti renderà un po' rude con i tuoi amici e corteggiatori. TORO: Rimanere bloccati di fronte a un problema lavorativo è inutile, questa sera la luna lavora a tuo vantaggio fornendoti la lungimiranza e la dialettica necessarie per vincere. Un po' di fortuna sosterrà le vostre finanze. La vita per due sarà armoniosa e soddisfacente. GEMELLI: È vero che la Luna oggi ti si oppone, ma è altrettanto vero che i piccoli ostacoli possono essere superati o diminuiti con la buona volontà. Questa sera ...

