Novak Djokovic isolato in una struttura per irregolari: "Dio vede tutto! La mia benedizione è spirituale, la loro è materiale"

Novak Djokovic resterà a Melbourne per l'intero fine settimana, in attesa dell'udienza fissata per la mattinata di lunedì 17 gennaio. Il tennista serbo è ospite di una struttura utilizzata dal governo per detenere persone che si trovano in una situazione irregolare, poiché il numero 1 al mondo non ha esibito un visto ritenuto valido dalle autorità ed è dunque stato invitato a lasciare il Paese. Novak Djokovic pensava di avere diritto a un'esenzione medica e dunque di poter entrare in Australia anche se non vaccinato contro il Covid-19, ma i documenti non sono stati ritenuti validi e dunque l'atleta è in isolamento all'interno di questa struttura. Il 34enne, che intende partecipare agli Australian Open (primo Slam della stagione, in programma dal 17 al 30 gennaio), ha mandato un ...

fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - GuidoDeMartini : ????COMPLIMENTI ALL’AUSTRALIA! CHE BLOCCANDO il N1 Novak Djokovic in aeroporto, dopo avergli concesso di partecipare… - K274863601 : RT @gallina_di: Djokovic, parla il papà: 'Novak è lo Spartaco del nuovo mondo. Non tollererà ingiustizia e ipocrisia' - Eurosport ???? ?@Djok… - rosspi_2000 : RT @mauemimi: Se per caso vi chiedete perché altri tennisti non seguono l'esempio di Novak Djokovic..... -