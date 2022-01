Massimo Galli si è salvato dal Covid? Ne siamo felici | ma | Diego Fusaro | sciallaggio-choc sul virologo di Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Una notizia che colpisce, quella emersa oggi, venerdì 7 gennaio:, l'infettivologo del Sacco di, è risultato positivo alnonostante la terza dose di vaccino. Colpito da Omicron, ha spiegato: "Sono stato una schifezza". Ma dopo qualche giorno di sintomi ne è uscito, senza particolari problemi. E soprattutto senza particolari "cure domiciliari", così come sostenuto da La Verità, il quotidiano che ha dato la notizia. Interpellato sul punto, quando gli hanno chiesto come si fosse curato,ha risposto netto: "Chissà di che cure domiciliari stanno parlando". Un modo elegante per dire che al di là di semplici medicinali, non ha usufruito di alcun trattamento speciale, di nessuna di quelle cure sventolate e sbandierate dalla galassia no-vax e dai quotidiani che la ...