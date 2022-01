ll giudice stabilisce che la FDA non può mantenere segreti i documenti sui vaccini “fino al 2096” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un giudice federale ha affermato che l’autorità di regolamentazione dei farmaci deve accelerare radicalmente il rilascio di centinaia di migliaia di file sul vaccino Pfizer. Alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense è stato ordinato di accelerare di oltre cento volte la pubblicazione dei documenti relativi al vaccino contro il coronavirus di Pfizer, dopo che … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unfederale ha affermato che l’autorità di regolamentazione dei farmaci deve accelerare radicalmente il rilascio di centinaia di migliaia di file sul vaccino Pfizer. Alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense è stato ordinato di accelerare di oltre cento volte la pubblicazione deirelativi al vaccino contro il coronavirus di Pfizer, dopo che … proviene da Database Italia.

