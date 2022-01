Golden Globe 2022: niente livestream, la cerimonia sarà un evento privato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna diretta streaming della cerimonia di consegna dei Golden Globe 2022, dopo il boicottaggio delle star quest'anno la consegna dei premi sarà un evento privato. Le polemiche che si sono riversate sull'organizzazione dei Golden Globe 2022 hanno sortito un effetto: la cerimonia di premiazione di quest'anno non verrà trasmessa in diretta streaming, ma sarà un evento privato. "L'evento di quest'anno sarà un evento privato e non sarà trasmesso in streaming", ha detto giovedì a Deadline un portavoce dell'HFPA. "Forniremo aggiornamenti in tempo reale sui vincitori sul ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna diretta streaming delladi consegna dei, dopo il boicottaggio delle star quest'anno la consegna dei premiun. Le polemiche che si sono riversate sull'organizzazione deihanno sortito un effetto: ladi premiazione di quest'anno non verrà trasmessa in diretta streaming, maun. "L'di quest'announe nontrasmesso in streaming", ha detto giovedì a Deadline un portavoce dell'HFPA. "Forniremo aggiornamenti in tempo reale sui vincitori sul ...

