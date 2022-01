Gli anticorpi degli squali per battere il Covid (e non solo): la scoperta degli scienziati fa sperare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alcuni minuscoli anticorpi trovati negli squali potrebbero prevenire le future pandemie. E’ quanto scoperto da alcuni ricercatori, che hanno trovato delle proteine minuscole nel sangue dei celebri predatori marini. Stando ai primi studi, queste proteine potrebbero impedire al SARS-CoV-2 e alle sue varianti di infettare le cellule degli esseri umani, fungendo pertanto da anticorpi per le future epidemie. LEGGI ANCHE => Wuhan, scienziati senza mascherine morsi da pipistrelli: accadeva due anni prima dell’inizio della pandemia Le proteine ??sono note come recettori dell’antigene variabile (VNAR): quelle degli squali sono circa un decimo delle dimensioni di quelle che si trovano negli esseri umani. L’autore dello ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alcuni minuscolitrovati neglipotrebbero prevenire le future pandemie. E’ quanto scoperto da alcuni ricercatori, che hanno trovato delle proteine minuscole nel sangue dei celebri predatori marini. Stando ai primi studi, queste proteine potrebbero impedire al SARS-CoV-2 e alle sue varianti di infettare le celluleesseri umani, fungendo pertanto daper le future epidemie. LEGGI ANCHE => Wuhan,senza mascherine morsi da pipistrelli: accadeva due anni prima dell’inizio della pandemia Le proteine ??sono note come recettori dell’antigene variabile (VNAR): quellesono circa un decimo delle dimensioni di quelle che si trovano negli esseri umani. L’autore dello ...

