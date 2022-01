Dybala e Bernardeschi “Un pareggio che non ci basta” (Di venerdì 7 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Un pareggio che non soddisfa, anche perchè il quarto posto occupato dall'Atalanta dista ora tre lunghezze. La Juventus non va oltre l'1-1 allo Stadium contro il Napoli e non nasconde la delusione per un risultato che, agli uomini di Max Allegri, piace davvero poco. “Un bene tornare in campo dopo la sosta, ora pensiamo alla prossima gara”, scrive su Instagram il portiere polacco Wojciech Szczesny, riassumendo il pensiero dei suoi compagni di squadra, che come sempre accade affidano ai social il loro pensiero. “Avremmo voluto iniziare l'anno con una vittoria, ora pensiamo subito alla prossima”, spiega Mattia De Sciglio, mettendo nel mirino la sfida di domenica contro la Roma. “Fino alla fine”, è il motto rimarcato da Leonardo Bonucci, mentre Federico Bernardeschi fa trapelare un pò di rammarico: “Iniziamo il 2022 con un punto che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Unche non soddisfa, anche perchè il quarto posto occupato dall'Atalanta dista ora tre lunghezze. La Juventus non va oltre l'1-1 allo Stadium contro il Napoli e non nasconde la delusione per un risultato che, agli uomini di Max Allegri, piace davvero poco. “Un bene tornare in campo dopo la sosta, ora pensiamo alla prossima gara”, scrive su Instagram il portiere polacco Wojciech Szczesny, riassumendo il pensiero dei suoi compagni di squadra, che come sempre accade affidano ai social il loro pensiero. “Avremmo voluto iniziare l'anno con una vittoria, ora pensiamo subito alla prossima”, spiega Mattia De Sciglio, mettendo nel mirino la sfida di domenica contro la Roma. “Fino alla fine”, è il motto rimarcato da Leonardo Bonucci, mentre Federicofa trapelare un pò di rammarico: “Iniziamo il 2022 con un punto che non ...

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Bernardeschi Top & Flop " Juventus - Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo Al minuto 66 primi cambi per Allegri che schiera Dybala e Betancur al posto di Bernardeschi e un mediocre Rabiot. Napoli pericoloso e Alex Sandro fatica a contenere Politano. Altri due cambi per i ...

stato il piede di Dries Dybala per Bernardeschi e Bentancur per Rabiot (66'). Poi De Sciglio per il mediocre Alex Sandro e Kean per il deludente Morata (75'). Allegri schierava tutta la sua artiglieria. Anche Kulusevski per ...

Dybala e Bernardeschi "Un pareggio che non ci basta"

Juventus, Cuadrado potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita a giugno Fra questi spiccano i nomi di Dybala, Bernardeschi e Cuadrado. Il colombiano contro il Napoli ha giocato da capitano, considerando le assenze di Bonucci e Chiellini e la panchina iniziale di Dybala.

