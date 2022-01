**Covid: Renzi, 'quando si parla di scienza Grillo deve tacere'** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "quando si parla di scienza Grillo deve tacere". Così Matteo Renzi a In Onda su La7 sulle affermazioni di Beppe Grillo sui vaccini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "sidi". Così Matteoa In Onda su La7 sulle affermazioni di Beppesui vaccini.

Advertising

io_surf : RT @marcoz984: Renzi dice 'manca l'attenzione a curare altre malattie come i tumori'. Come se fosse un abbaglio, come se i medici con la te… - gobbo_il : @InOndaLa7 #inonda Il 90% #Covid sarebbe sempre risultato asintomatico #Crisanti docet anche prima dell’era vaccina… - La7tv : #inonda Matteo #Renzi: 'Il nostro vero scopo è vaccinare sempre di più con le terze dosi, e in prospettiva con le q… - belchi871 : Dite al senatore Renzi che ho tre dosi di vaccino e sono positiva al covid e nonostante questo non è esattamente un… - protoromantica : RT @francotaratufo2: E pensare che #Conte ha combattuto contro il #Covid, allora sconosciuto, senza mezzi né vaccino. Avendo contro 15 pres… -