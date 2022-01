Covid, in Lombardia 59 decessi e 18.667 i nuovi positivi: 1.837 a Bergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) A fronte di 74.926 tamponi effettuati, sono 18.667 i nuovi positivi (24,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 74.926, totale complessivo: 26.009.712 – i nuovi casi positivi: 18.667 – in terapia intensiva: 234 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.624 (+105) – i decessi, totale complessivo: 35.345 (+59) I nuovi casi per provincia: Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città; Bergamo: 1.837; Brescia: 2.161; Como: 1.078; Cremona: 447; Lecco: 340; Lodi: 290; Mantova: 345; Monza e Brianza: 1.632; Pavia: 650; Sondrio: 709; Varese: 2.165. Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) A fronte di 74.926 tamponi effettuati, sono 18.667 i(24,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 74.926, totale complessivo: 26.009.712 – icasi: 18.667 – in terapia intensiva: 234 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.624 (+105) – i, totale complessivo: 35.345 (+59) Icasi per provincia: Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città;: 1.837; Brescia: 2.161; Como: 1.078; Cremona: 447; Lecco: 340; Lodi: 290; Mantova: 345; Monza e Brianza: 1.632; Pavia: 650; Sondrio: 709; Varese: 2.165.

