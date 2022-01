Civitavecchia | auto contro scooter | feriti gravemente 2 minorenni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Terribile incidente in via dei Biancospini, a, dove unocon a bordo duesi è schiantatoun’. I due ragazzi che viaggiavano sul motociclo sono rimastima non sono in pericolo di vita. Si tratta di un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni.: gravi 2 ragazzi L’incidente è avvenuto nella sera di ieri, giovedì 6 gennaio. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha portato loa scontrarsi con una Dacia Duster guidata da un 46enne, rimasto illeso. L’uomo si è fermato a prestare i primi soccorsi e ha immediatamente allertato il 118. I sanitari hanno trasportato d’urgenza i due ragazzi all’ospedale San Carlo, ...