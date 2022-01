Ciampino | incendio in appartamento via di Morena | sgomberato edificio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – La Sala operativa del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco stamattina, alle 8.56, ha inviato a, in via di226, diverse squadre per l’di unal secondo piano di una palazzina di quattro, con delle persone bloccate all’interno. Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo diversi residenti che presentavano sintomi di intossicazione dovuti al denso fumo e anche una persona leggermente ustionata, che comunque sono state trasportate al pronto soccorso. Gli appartamenti sono stati fatti sgomberare e si sta procedendo con il funzionario di servizio a un’attenta verifica degli stessi. Sul posto 118 e forze dell’ordine. (Agenzia Dire)

