Chiara Ferragni lancia l’allarme per la calza della Befana: “Non compratela, potrebbe essere tossica. È falsa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Non compratela, potrebbe avere materiali tossici”, è Chiara Ferragni a lanciare l’allarme ai fan. L’imprenditrice digitale seguita da 25.9 milioni di follower ieri 6 gennaio via social ha detto: “Vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della Befana ‘Chiara Ferragni’ ma è un fake, è un materiale non originale. Vi sconsiglio di prenderla, non fatelo. Non è nostra“. La calza non rientra dunque nella Chiara Ferragni Collection, che include invece: gioielli, make-up, intimo, costumi, calzature e accessori per i più piccoli. E intanto l’Epifania si è portata via anche il Covid in casa Ferragnez. Dopo la negatività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nonavere materiali tossici”, èreai fan. L’imprenditrice digitale seguita da 25.9 milioni di follower ieri 6 gennaio via social ha detto: “Vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa’ ma è un fake, è un materiale non originale. Vi sconsiglio di prenderla, non fatelo. Non è nostra“. Lanon rientra dunque nellaCollection, che include invece: gioielli, make-up, intimo, costumi,ture e accessori per i più piccoli. E intanto l’Epifania si è portata via anche il Covid in casa Ferragnez. Dopo la negatività ...

