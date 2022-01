Bargiggia attacca Mourinho: "Sempre più bollito, fa quasi pena. Quando la Roma perde è sempre colpa degli arbitri" (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Roma perde a San Siro contro il Milan per 3-1 e inizia nel peggiore dei modi il 2022. Un match giocato male dalla squadra giallorossa, ma anche segnato da una direzione di gara discutibile da... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laa San Siro contro il Milan per 3-1 e inizia nel peggiore dei modi il 2022. Un match giocato male dalla squadra giallorossa, ma anche segnato da una direzione di gara discutibile da...

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia attacca Bargiggia: 'Pisacane non è riuscito a trovare mezza offerta per Insigne' L'esperto di mercato attacca il procuratore di Lorenzo Insigne Paolo Bargiggia , giornalista ed esperto di mercato, affida al suo sito ufficiale la sua opinione sull' affare Insigne - Toronto . Queste le sue parole: 'Un'...

Bargiggia attacca l'Inter: Non c'è motivo di pagarlo tanto - Social Una somma che Paolo Bargiggia trova spropositata. L'ex giornalista di Mediaset ironizza su twitter scrivendo Fioccano le reazioni: 'Fino a che un Di Marco costa al datore di lavoro 3.5 - 4 milioni, ...

Bargiggia attacca la Juventus: 'Se non vince contro un mezzo Napoli...' AreaNapoli.it Bargiggia attacca la Juventus: 'Se non vince contro un mezzo Napoli Le parole del noto volto televisivo sono molto dure a dire il vero nei confronti dei bianconeri che non sono riusciti a tornare in zona Champions nonostante le tante assenze tra le fila dei partenopei ...

Bargiggia attacca ADL: «Tentativo allucinante per salvare il Napoli» – FOTO ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il giornalista Paolo Bargiggia, tramite i propri profili social ufficiali, si scaglia contro Aurelio De Laurentiis: il suo messaggio Juve-Napoli in bili ...

