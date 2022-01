Sotto scorta l’immunologa di origine tarantina Antonella Viola: minacce da no vax "Colpiremo te e la tua famiglia" (Di giovedì 6 gennaio 2022) A causa di minacce da parte di no vax Antonella Viola finisce Sotto scorta. l’immunologa nata a Taranto, docente universitaria a Padova, impegnata nella lotta al corona virus, ha ricevuto messaggi del tipo “Colpiremo te e la tua famiglia”. L'articolo Sotto scorta l’immunologa di origine tarantina Antonella Viola: minacce da no vax <small class="subtitle">"Colpiremo te e la tua famiglia"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 gennaio 2022) A causa dida parte di no vaxfiniscenata a Taranto, docente universitaria a Padova, impegnata nella lotta al corona virus, ha ricevuto messaggi del tipo “te e la tua”. L'articolodida no vax "te e la tua" proviene da Noi Notizie..

Advertising

Corriere : L’immunologa Viola finisce sotto scorta per le minacce dei no vax: «Colpiremo la sua famiglia» - alinatede : RT @janavel7: In realtà a molti no-vax dei vaccini non importa assolutamente niente. A loro piace fare i terroristi. 'Minacciata dai no vax… - parulara : RT @janavel7: In realtà a molti no-vax dei vaccini non importa assolutamente niente. A loro piace fare i terroristi. 'Minacciata dai no vax… - paolacella : RT @janavel7: In realtà a molti no-vax dei vaccini non importa assolutamente niente. A loro piace fare i terroristi. 'Minacciata dai no vax… - ninabecks1 : RT @janavel7: In realtà a molti no-vax dei vaccini non importa assolutamente niente. A loro piace fare i terroristi. 'Minacciata dai no vax… -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto scorta Dopo 42 anni ancora troppe ombre dietro la morte di Piersanti Mattarella Buttato giù la mattina dell'Epifania di 42 anni fa , sotto i colpi inferti da una oscura strategia ... Niente scorta: il presidente la rifiutava nei giorni festivi, voleva che anche gli agenti stessero ...

TRUMP LODA I VACCINI: I SUOI FAN LO FISCHIANO E L'ESTREMA DESTRA NON GRADISCE Fauci continua il suo prezioso lavoro ma è stato costretto a vivere sotto scorta a causa di pericoli alla sua vita e quella della sua famiglia per le costanti minacce. La campagna anti - vaccini del ...

Antonella Viola sotto scorta: l'immunologa minacciata dai no vax Corriere della Sera Vaccini, messaggio terroristico contro Antonella Viola. La scienziata sotto scorta Busta con pallottola recapitata al suo ufficio di Padova: «Colpiremo te e faremo del male alla tua famiglia». Tornano gli anni di piombo ...

Tutto su: scorta alla virologa Covid, busta con proiettile alla virologa Viola. "I bambini non si toccano" L'immunologa della tv messa sotto scorta. "Cambi le sue interviste o saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia". La ...

Buttato giù la mattina dell'Epifania di 42 anni fa ,i colpi inferti da una oscura strategia ... Niente: il presidente la rifiutava nei giorni festivi, voleva che anche gli agenti stessero ...Fauci continua il suo prezioso lavoro ma è stato costretto a viverea causa di pericoli alla sua vita e quella della sua famiglia per le costanti minacce. La campagna anti - vaccini del ...Busta con pallottola recapitata al suo ufficio di Padova: «Colpiremo te e faremo del male alla tua famiglia». Tornano gli anni di piombo ...Covid, busta con proiettile alla virologa Viola. "I bambini non si toccano" L'immunologa della tv messa sotto scorta. "Cambi le sue interviste o saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia". La ...