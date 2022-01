Smart working: circolare subito in vigore, massima flessibilità nel pubblico e nel privato (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Sullo Smart working abbiamo preso una decisione straordinaria. Mondo del lavoro pubblico e mondo del lavoro privato adotteranno tutti gli schemi di lavoro agile, di lavoro a distanza, già presenti all’interno delle loro regolazioni contrattuali e normative. Il privato utilizzerà il massimo della flessibilità per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio. La stessa cosa farà il lavoro pubblico”. Questa la dichiarazione del ministro della pubblica amministrazione Brunetta al termine del Consiglio dei ministri. “La circolare firmata da me e dal ministro Orlando – aggiunge Brunetta – è immediatamente in vigore per mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Sulloabbiamo preso una decisione straordinaria. Mondo del lavoroe mondo del lavoroadotteranno tutti gli schemi di lavoro agile, di lavoro a distanza, già presenti all’interno delle loro regolazioni contrattuali e normative. Ilutilizzerà il massimo dellaper garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio. La stessa cosa farà il lavoro”. Questa la dichiarazione del ministro della pubblica amministrazione Brunetta al termine del Consiglio dei ministri. “Lafirmata da me e dal ministro Orlando – aggiunge Brunetta – è immediatamente inper mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il ...

