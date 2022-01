Sci alpino, cancellato lo slalom maschile di Zagabria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una lunga attesa la direzione gara ha deciso di cancellare, per la seconda volta in due giorni, lo slalom maschile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Anche questa volta le condizioni della pista non permettono una gara regolare e soprattutto sicura. A scendere erano stati diciannove atleti tra cui Alex Vinatzer, in quarta posizione dopo una grandissima prova e in lotta per il podio. Ancora nessuna informazione sul recupero della gara. Appuntamento, dunque, sulla pista di Adelboden. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una lunga attesa la direzione gara ha deciso di cancellare, per la seconda volta in due giorni, lodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci. Anche questa volta le condizioni della pista non permettono una gara regolare e soprattutto sicura. A scendere erano stati diciannove atleti tra cui Alex Vinatzer, in quarta posizione dopo una grandissima prova e in lotta per il podio. Ancora nessuna informazione sul recupero della gara. Appuntamento, dunque, sulla pista di Adelboden. SportFace.

