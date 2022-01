Salernitana | il presidente Iervolino | «La Serie A va sospesa»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il neodellaha parlato del caos che sta avvenendo inA a causa dei contagi da Covid Danilo, neodella, attraverso il suo profilo Facebook ha parlato del caos che sta accadendo inA a causa dei contagi da Covid-19. LE PAROLE – «I livelli di contagio raggiunti nelle ultime settimane sono un effetto preoccupante del diffondersi della pandemia. In questo quadro epidemiologico sarebbe auspicabile che tutti, congiuntamente, ci adoperassimo al fine di frenare l’avanzata del virus. Non può sottrarsi da una simile responsabilità il mondo dello sport, che ha l’obbligo di preservare la salute di tutti i suoi affiliati e d appassionati. Ritengo ragionevole che la Lega di ...

