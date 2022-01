Nancy Brilli ha il Covid sui social racconta mi è presa brutta brutta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo anno per l’attrice Nancy Brilli non comincia nei migliori dei modi è positiva al Covid. Non proprio un buon periodo per Nancy Brilli. «Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta». Comincia così l’anno dell’attrice. È lei stessa a raccontarlo ai Leggi su people24.myblog (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo anno per l’attricenon comincia nei migliori dei modi è positiva al. Non proprio un buon periodo per. «Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il. Basta». Comincia così l’anno dell’attrice. È lei stessa arlo ai

Advertising

DonniniMario : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… - MSator : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… - Zni2110 : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… - tittirigo : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… - falanga_na : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… -