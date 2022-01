Matano accusa Canale 5 di aver sottratto un ospite in diretta | durante un servizio di cronaca nera

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo in quell’epoca in cui la narrazione televisiva – e quindi le sue dinamiche – riescono persino ade la meglio sul focus, molto personale e delicato, di un caso die dei suoi diretti protagonisti. Nella giornata del 5 gennaio,lasul caso di Liliana Resinovich (con un cade ritrovato in un sacco che potrebbe essere quello della donna scomparsa a Trieste), la trasmissione Rai La Vita in, condotta da Alberto, stava intervistando il marito della donna scomparsa. All’improvviso, però, nel bel mezzo dell’intervista, si è sentito in onda un ritorno molto persistente: si trattava della troupe di5. Le parole dell’inviata Ilaria Dalle Palle si avvertivano molto mentre il marito ...

Ma al rientro in studio, il signor Sebastiano non è più presente e allora Matano si scalda e accusa apertamente Canale 5 e Pomeriggio 5 News, che tramite l'inviata Ilaria Dalle Palle ha letteralmente ...Alberto Matano è noto per la sua compostezza, ma ieri a La Vita in Diretta si è lasciato andare ad un leggero sfogo contro i colleghi di Pomeriggio 5 News, la trasmissione condotta da Simona Branchett ...La giornalista risponde all'attacco del collega, che l'ha accusata di avergli "sottratto" un ospite in diretta, ovvero Sebastiano, marito della donna scomparsa ...