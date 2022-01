LIVE Atletica | Campaccio 2022 in DIRETTA | Dawit Seyaum si impone nella prova femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Ottava la Arnaudo che ha retto nel finale dal rientro di altre atlete. 14.57 Sesta posizione per l’azzurra Battocletti, autrice di una buona prestazione e sino all’ultima tornata in corsa per il podio. L’azzurra è vicina alle prime ed è la prima delle europee. 14.55 Seconda posizione per la Ghebreyohannes, che ha tentato il recupero invano. Terza posizione per la Chebet, la quale a sua volta si è staccata dalla quarta e la quinta. 14.53 Per l’etiope si tratta della seconda vittoria consecutiva in pochi giorni, dopo la BoClassic di Bolzano. 14.52 SICON IL TEMPO DI 18.48. Decisiva la fuga finale dell’etiope che ha staccato le rivali ad un 1 km dal traguardo. 14.51si avvicina alla vittoria, ...