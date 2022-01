L' influenza aviaria fra strage di gru | oltre 7 000 morte nel lago di Galilea

Advertising

Sandro_sr74 : Epidemia di influenza aviaria, oltre 7.000 gru morte nel lago di Galilea - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Epidemia di influenza aviaria, oltre 7.000 gru morte nel lago di Galilea - free___way : Focolaio di influenza aviaria: caso umano di influenza aviaria CONFERMATO nel Regno Unito - sintomi da sapere - Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: Epidemia di influenza aviaria, oltre 7.000 gru morte nel lago di Galilea - HuffPostItalia : Epidemia di influenza aviaria, oltre 7.000 gru morte nel lago di Galilea -

Ultime Notizie dalla rete : influenza aviaria

Una vera e propria strage. Oltre 7000 gru sono già morte dinel lago di Hula (Galilea), dopo che alla fine di dicembre era scattato un primo allarme. "Quel lago sta diventando un cimitero" sostiene oggi Haaretz. In precedenza la loro ...Oltre 7000 gru sono già morte dinel lago di Hula (Galilea), dopo che alla fine di dicembre era scattato un primo allarme. 'Quel lago sta diventando un cimitero' sostiene oggi Haaretz. In precedenza la loro ...In precedenza la loro popolazione era stata stimata in 24 mila unità e secondo il giornale l’impatto della aviaria H5N1 è stato particolarmente forte.Oltre 7000 gru sono già morte di influenza aviaria nel lago di Hula (Galilea), dopo che alla fine di dicembre era scattato un primo allarme. “Quel lago sta diventando un cimitero” sostiene oggi Haaret ...