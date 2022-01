Gemellini nascono a distanza di 15 minuti | ma non nello stesso anno

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Di Alfredo e Aylin ne parlano attualmente in tutto il mondo. La ragione? Sono gemelli ma non sono nati. Come in Italia nel 2019, l'insolito evento si è prodotto durante l'ultimo Capod, il 31 dicembre 2021. Fatima Madrigal e Robert Trujillo si sono recati in un ospedale della città californiana di Greenfield per il parto. E se Alfredo ha fatto capolino la sera stessa alle 23,45, la sorellina Aylin è uscita dal grembo della mamma 15dopo, il 1 gennaio 2022."È pazzesco per me che siano gemelli e abbiano compleanni diversi. Sono rimasta molto sorpresa e felice che Aylin sia arrivata a mezzanotte", ha commentato la mamma felice in un comunicato ottenuto da People media. Quanto al medico che ha eseguito il parto, ha detto: "È stato sicuramente uno dei parti più memorabili della ...