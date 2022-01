GdS – Serie A, il 23 febbraio unica data per il recupero di Bologna-Inter (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si pensa già a quando recuperare Bologna-Inter Sarà una giornata di Serie A quasi a metà quella odierna così come, presumibilmente, lo sarà quella di domenica. A fermare le squadre del nostro campionato sono le ASL che hanno messo in quarantena diverse squadre tra cui il Bologna che oggi avrebbe dovuto ospitare l’Inter: partita questa, come le altre, che per la Lega Serie A si dovrebbe disputare regolarmente. La Gazzetta dello Sport di oggi si Interroga sulla data dei possibili recuperi con particolare attenzione al match dello stadio Dall’Ara. “L’Inter campione di Italia ha pure la Supercoppa con la Juve del 12 a inzeppare il tutto. La settimana successiva, il 19, ha poi il debutto in Coppa Italia contro l’Empoli. Calendario ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si pensa già a quando recuperareSarà una giornata diA quasi a metà quella odierna così come, presumibilmente, lo sarà quella di domenica. A fermare le squadre del nostro campionato sono le ASL che hanno messo in quarantena diverse squadre tra cui ilche oggi avrebbe dovuto ospitare l’: partita questa, come le altre, che per la LegaA si dovrebbe disputare regolarmente. La Gazzetta dello Sport di oggi siroga sulladei possibili recuperi con particolare attenzione al match dello stadio Dall’Ara. “L’campione di Italia ha pure la Supercoppa con la Juve del 12 a inzeppare il tutto. La settimana successiva, il 19, ha poi il debutto in Coppa Italia contro l’Empoli. Calendario ...

