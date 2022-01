Emma Marrone, un’Epifania diversa: taglio netto col passato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone mostra il clamoroso cambiamento, quello che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato di vedere: ecco il motivo. Si torna a parlare della cantante salentina che come sempre è una delle grandi protagoniste dei social sempre molto seguita dai suoi tanti fan che non vedono l’ora di rivederla sul palco dell’Ariston, lo Leggi su youmovies (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.mostra il clamoroso cambiamento, quello che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato di vedere: ecco il motivo. Si torna a parlare della cantante salentina che come sempre è una delle grandi protagoniste dei social sempre molto seguita dai suoi tanti fan che non vedono l’ora di rivederla sul palco dell’Ariston, lo

Advertising

AncheIo2 : RT @donTonio66: 'Noi pugliesi tifiamo per don Tonio #Presidente'. (Alessandra Amoroso & Emma Marrone) Rispondi al tweet scrivendo #DonToni… - FrancoMusiani : RT @donTonio66: 'Noi pugliesi tifiamo per don Tonio #Presidente'. (Alessandra Amoroso & Emma Marrone) Rispondi al tweet scrivendo #DonToni… - legenrehumain : @tarutac @CalaminiciM Emma Marrone per fortuna sua è troppo giovane, altrimenti andrebbe benissimo. Emma Dante, la… - PIERRETAXINA : RT @donTonio66: 'Noi pugliesi tifiamo per don Tonio #Presidente'. (Alessandra Amoroso & Emma Marrone) Rispondi al tweet scrivendo #DonToni… - GatineauPatrick : RT @donTonio66: 'Noi pugliesi tifiamo per don Tonio #Presidente'. (Alessandra Amoroso & Emma Marrone) Rispondi al tweet scrivendo #DonToni… -