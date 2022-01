Djokovic non ci sta e fa ricorso: espulsione sospesa, lunedì l'udienza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic è stato respinto all'aeroporto di Tullamarine (leggi qui la folle giornata di ieri ), ma resterà in Australia fino a lunedì. Giorno in cui è fissata l'udienza dopo il ricorso presentato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novakè stato respinto all'aeroporto di Tullamarine (leggi qui la folle giornata di ieri ), ma resterà in Australia fino a. Giorno in cui è fissata l'dopo ilpresentato ...

Advertising

RobertoBurioni : Mi associo a questa richiesta. Un campione sportivo gode di immensi benefici, ma è tenuto anche a dare il buon esem… - sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - marcocf69 : RT @dovidovi20: Nel 1967, tre anni dopo la conquista del titolo mondiale, Muhammad Ali si rifiutò di combattere nella Guerra del Vietnam. F… -