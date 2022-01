Covid: Trenord a corto di personale taglia le corse, salve le linee bergamasche (Di giovedì 6 gennaio 2022) personale assente per la pandemia: dal 10 gennaio in Lombardia verranno cancellati 380 treni sulla media di 2.170. Non c’è nessuna linea ferroviaria della nostra provincia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 gennaio 2022)assente per la pandemia: dal 10 gennaio in Lombardia verranno cancellati 380 treni sulla media di 2.170. Non c’è nessuna linea ferroviaria della nostra provincia.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’effetto quarantena sul trasporto pubblico lombardo: Trenord cancella 300 corse, in Atm 300 dipendenti in i… - Affaritaliani : Assenti 180 fra macchinisti e capitreno Trenord cancella 350 corse per Covid - TgrRaiLombardia : Trenord, per il Covid cancellate 350 corse - TGR Lombardia - ferpress : @Trenord: 180 assenti per #Covid e ridotto il 12% delle corse. Dal 10 gennaio rimodulazione servizio - romi_andrio : RT @rep_milano: Covid in Lombardia, 180 capitreno e macchinisti contagiati: Trenord sopprime 350 treni, stop ai viaggi di notte https://t.c… -