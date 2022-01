Comitato 15 Ottobre, decreto Covid no a misure inefficaci e potenzialmente dannose (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Mi riservo di commentare il testo solo dopo la lettura attenta di quello che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore". Una cosa è certa, per Roberto Perga, il presidente del ... Leggi su valtellinanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Mi riservo di commentare il testo solo dopo la lettura attenta di quello che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore". Una cosa è certa, per Roberto Perga, il presidente del ...

Advertising

giuseppe_pipia : @AurelianoStingi Questo è l'andamento del valore RMS calcolato sui 14 giorni precedenti, e già si alzava da fine ot… - Pierinameravig1 : @Deputatipd @serracchiani @pdnetwork Dati, ricerche, comitato 15 ottobre che continua a chiedere un confronto scien… - greenpassnews : Quindi, non sai a chi credere » - Titty20202020 : @GermanoBonaveri Il comitato 15 ottobre stima 20.000.0000...cmq siamo di più di quanti vogliono far credere! - Jack53152579 : Si sono conclusi i due giorni organizzati dal comitato 15 ottobre. il CTS ed il governo non si sono presentati, han… -