Classifica ATP, Matteo Berrettini non scavalca Rafael Nadal. Le prospettive verso gli Australian Open (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si chiude con una vittoria e due sconfitte in singolare a Sydney, in Australia, l’ATP Cup 2022 di tennis di Matteo Berrettini (numero 7 della Classifica mondiale), battuto nella notte italiana dal russo Daniil Medvedev: per l’azzurro il bilancio è di 40 punti guadagnati nel ranking ATP. Matteo Berrettini, infatti a causa della sconfitta nel match d’esordio, non aveva migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, ma all‘azzurro bastava fare più di 10 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi. L’azzurro con la vittoria su Humbert aveva poi guadagnato 40 punti, quindi 30 netti. L’assegnazione dei punti varia, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo. Vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si chiude con una vittoria e due sconfitte in singolare a Sydney, in Australia, l’ATP Cup 2022 di tennis di(numero 7 dellamondiale), battuto nella notte italiana dal russo Daniil Medvedev: per l’azzurro il bilancio è di 40 punti guadagnati nel ranking ATP., infatti a causa della sconfitta nel match d’esordio, non aveva migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, ma all‘azzurro bastava fare più di 10 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi. L’azzurro con la vittoria su Humbert aveva poi guadagnato 40 punti, quindi 30 netti. L’assegnazione dei punti varia, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo. Vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della ...

Advertising

OA_Sport : L'azzurro per questa settimana deve rinunciare al sorpasso in classifica sullo spagnolo - VanityFairIt : Il numero uno della classifica Atp, dopo le polemiche per l'esenzione medica, non può entrare in Australia. Imbaraz… - OA_Sport : A rischio la top 10 di Sinner: pochi i punti raccolti all'ATP Cup 2022 - zazoomblog : LIVE Sinner-Safiullin 7-6 6-3 Italia-Russia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: proiezioni classifica Auger-Aliassime può super… - News24_it : LIVE Sinner-Safiullin 7-6 6-3, Italia-Russia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: proiezioni classifica, Auger-Aliassime può sup… -