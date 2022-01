Caos Serie A, arrivano i provvedimenti della lega: i dettagli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Covid sta mettendo a forte rischio il campionato di Serie A. Nella ventesima giornata sono state già annullate quattro partite, con le restanti sei che rimangono un’incognita. Ritorna la lotta tra Asl e lega, non sono bastate le quarantene imposte ad interi gruppi squadra o le trasferte bloccate per rinviare l’intera giornata. Paolo Dal Pino Più partite non si giocano e più scatta l’allarme: i calendari sono molto fitti e non ci sono date disponibili per poterle recuperare. Il problema si era già posto per il rinvio della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus ma i due club non sono stati accontentati proprio per queste difficoltà. Secondo ANSA il primo provvedimento della Serie A potrebbe arrivare nelle prossime ore. La lega adotterà un nuovo protocollo in stile Uefa, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Covid sta mettendo a forte rischio il campionato diA. Nella ventesima giornata sono state già annullate quattro partite, con le restanti sei che rimangono un’incognita. Ritorna la lotta tra Asl e, non sono bastate le quarantene imposte ad interi gruppi squadra o le trasferte bloccate per rinviare l’intera giornata. Paolo Dal Pino Più partite non si giocano e più scatta l’allarme: i calendari sono molto fitti e non ci sono date disponibili per poterle recuperare. Il problema si era già posto per il rinvioSupercoppa Italiana tra Inter e Juventus ma i due club non sono stati accontentati proprio per queste difficoltà. Secondo ANSA il primo provvedimentoA potrebbe arrivare nelle prossime ore. Laadotterà un nuovo protocollo in stile Uefa, ...

Advertising

sportface2016 : La Asl di #Napoli mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino.… - TuttoMercatoWeb : Serie A nel caos, già 4 partite rinviate. In corso un Consiglio di Lega straordinario - GoalItalia : La Serie A prepara il ricorso contro le ASL ?? - Motoliciously : Manca una squadra all'appello. Sembra la stessa. #sslazio @OfficialSSLazio - Mattia70581734 : RT @Difo23: Il calcio italiano è fermo a 668 giorni fa. A quell'8 marzo 2020 al Tardini con i giocatori di Parma e Spal che facevano stretc… -