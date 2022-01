Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib - 1,8% (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Borsa di Milano chiude sui minimi di giornata tornando sotto quota 28 mila punti. L'indice Ftse MIb ha perso l'1,8% a 27.655 punti. A pesare maggiormante sul listino è Enel con il suo - 2,4% anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladisui minimi di giornata tornando sotto quota 28 mila punti. L'indiceMIb ha perso l'1,8% a 27.655 punti. A pesare maggiormante sul listino è Enel con il suo - 2,4% anche ...

Advertising

MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FTSEMIB ha ceduto l’1,8% a 27.655 punti, il #Dax ha chiuso con un ribasso dell’1,4%, il… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,8%: Tonfo Iveco -6,8%, pesante Enel. Controtendenza Intesa e Saipem - MicheleFuArturo : Un novax alla borsa di Milano, oggi come oggi, mi sta sui 100 euro. Disagio , bene rifugio. - CorriereQ : Borsa: Europa in rosso in attesa Wall Street, Milano -1,3% - Damianodanny1 : BRANCO TESTE CAZZO NORD AFRICANI INCUBO 19ENNE ACCERCHIATA AGGREDITA 30 RAGAZZI MILANO PENSAVA TRATTASSE… -