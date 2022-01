Assegno unico, Brunetta: “Grande innovazione e semplificazione per tutte le famiglie” (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Una Grande innovazione per tutte le famiglie italiane e una drastica semplificazione”. Così, a proposito dell’Assegno unico, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che ieri ha inviato, assieme al presidente dell’Inps Pasquale Tridico, una lettera a tutte le amministrazioni pubbliche centrali e locali invitando a comunicare ai dipendenti “l’importante opportunità dell’Assegno unico e universale per i figli” e a “pianificare prontamente gli adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità questo nuovo strumento”. L’Assegno unico sostituisce le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, gli assegni e i vari bonus erogati ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Unaperleitaliane e una drastica”. Così, a proposito dell’, il ministro della pubblica amministrazione Renato, che ieri ha inviato, assieme al presidente dell’Inps Pasquale Tridico, una lettera ale amministrazioni pubbliche centrali e locali invitando a comunicare ai dipendenti “l’importante opportunità dell’e universale per i figli” e a “pianificare prontamente gli adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità questo nuovo strumento”. L’sostituisce le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, gli assegni e i vari bonus erogati ...

Assegno unico e universale per figli, informativa domanda Brunetta - Inps ... il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, invitano a comunicare ai dipendenti l''importante opportunità' dell'assegno unico e ...

Assegno unico per famiglie con figli a carico: quale genitore presenta domanda? Orizzonte Scuola Assegno figli, ecco lo sportello Da marzo 2022 prende il via l’Assegno unico universale per i figli che andrà a sostituire le precedenti detrazioni fiscali e i sussidi attualmente previsti. Il Patronato Epasa-Itaco di Cna sta già ric ...

