(Di giovedì 6 gennaio 2022) Negli ultimi anni si è registrata nell’àmbito dell’etica deluna tendenza all’emergere di meccanismi intra-rete e di sistemi di autoregolamentazione. In particolare, in molti Paesi europei, i fornitori di servizi di informazione hanno iniziato a introdurre l’autolimitazione volontaria. Ad esempio, nel Regno Unito esiste un’Electronic Frontier Foundation indipendente (www.eff.org), i cui rappresentanti sviluppano sistemi di valutazione per le risorse Internet, mantenendo un monitoraggio costante per raccogliere informazioni sui siti web che violano norme morali e legali e – se necessario – bloccano l’accesso ad essi. Forse una soluzione al problema della qualità dell’informazione fornita su Internet può venire dal lato dei mass media tradizionali, che negli ultimi tempi si sono sempre più impegnati ad acquisire una versione elettronica delle loro edizioni ...

carlosgandurra : RT @GEliaValori: Aspetti etici relativi al cyberspazio: il diritto d’autore e la privacy - EnricoVerga : @donciucci @MelogNicoletti @MelogRadio24 Un confronto armato e violento non è mai una cosa bella. tuttavia il dibat… - IlariaColombo1 : RT @GEliaValori: Aspetti etici relativi al cyberspazio: il diritto d’autore e la privacy - KattInForma : Aspetti etici dei vaccini Covid-19 - ildenaro_it : Aspetti #etici relativi al #cyberspazio: il #diritto d’#autore e la #privacy Osservatorio Globale di @GEliaValori -

Ultime Notizie dalla rete : Aspetti etici

Formiche.net

...quali unico modo attraverso il quale si realizza lo sviluppo umano integrale (tutti gli... È stata scelta la prima, in primis , penso, per motivi(la persona è più importante dell'economia)...... ambientali ed economiche per la diffusione di valorie comportamentali e l'apertura ad un ...Collaboreremo con artisti che incentrano la loro ricerca sulla denuncia e sensibilizzazione di...Realme GT2 Pro avrà una scocca in biopolimero, aggiungendosi a Fairphone e Apple fra i pionieri della sostenibilità. Ma c'è un sistema per capirne di più ...SASSARI. Sassari ebbe (non usiamo a caso il passato remoto) una borghesia colta, laica e progressista che per una fase storica non breve giocò un ruolo importante nella vita della città. Gabriella Con ...