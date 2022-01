Aspesi | elogio di una femminista controcorrente

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Mi sono innamorato di una. Delle sue idee, voglio dire, perché non la conosco nemmeno. Un amore platonico allo stato puro che ne celebra la grazia, la signorilità, il distacco e quasi la sprezzatura, il fregarsene del “quarto d’ora di celebrità” rincorso dicendo le cose che piacciono alla gente che piace. Qualità aristocratiche e di altri tempi e perciò capaci di far innamorare. E ne celebra la capacità di pensare con la propria testa, e quindi anche di saper evitare luoghi comuni e automatismi mentali, di essere spiazzante e originale, imprevedibile, non disposta a ripetere la solita “canzonetta d’organetto” per far contenti i suoi datori di lavoro, fra l’altro per lo più maschi. Sì, proprio quella intelligenza e finezza di pensiero, quella razionalità che alle donne è stata negata dagli uomini per secoli: considerate (lo sono ancora oggi in certe culture) ...