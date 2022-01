Aidacon | «Il Governo deve imporre lo stop ai campionati»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Claps avverte: «Il calcio si fermi, ilintervenire» le parole del presidente dell’Consumatori Il presidente diConsumatori Carlo Claps ha parlato della situazione pandemica legata al calcio italiano. Di seguito le sue parole. CLAPS –«Il calciofermarsi, intervenga ile imponga loa tutti idi calcio in Italia. Le ultime vicende che hanno coinvolto il mondo del calcio rendono l’idea perfetta della confusione in cui il nostro Paese è ripiombato a causa della pandemia da Covid-19. Il problema è generale, non riguarda soltanto la serie A e i consumatori sono pronti a rivolgersi alla magistratura. Stiamo assistendo ad un vero e proprio caos nel calcio italiano, i casi di tesserati positivi si ...