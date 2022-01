“Vogliamo l’interruzione del campionato!” | dure accuse contro la Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il campionato italiano risulta essere sempre più in balìa dei contagi da Covid-19. La mancanza di organizzazione e il grande caos creatosi attorno allo svolgimento dell’imminente giornata diA ha mandato su tutte le furie migliaia e migliaia di appassionati. Tra questi figurano Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano, e Sandro Ruotolo, giornalista anch’esso di origini partenopee. Questi ultimi hanno avanzato un’importante richiesta agli organi di competenza, con tanto dinei confronti del sistema calcio italiano. MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Andrea Petagna and Amir Rrahmani of SSC Napoli celebrate victory after theA match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)La richiesta shock dei due volti noti: “Fermate il ...