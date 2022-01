Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 9.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SPOSTAMENTI MINIMI IN QUESTE ORE. IL TRAFFICO INFATTI E’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA. NON CI SONO INFATTI CRITICITA’ DA SEGNALARE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE TORNATA REGOLARE SULL’ALTA VELOCITA’NAPOLI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A TRA PRIVERNO E SEZZENO. I TRENI HANNO ACCUMULATO 60 MINUTI DI RITARDO REGOLARE ANCHE LA LINEA AV FIRENZE-IN DIREZIONEIN QUESTO CASO, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 20 MINUTI UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO SULLA FERROVIA ...