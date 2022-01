Un fronte largo per Draghi al Quirinale, ma cresce la resistenza nei partiti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - C'è un fronte largo, soprattutto all'interno del governo, che lavora per tessere la tela sulla necessità di salvaguardare la figura di Mario Draghi. Un fronte che non comprende solo i ministri più vicini al presidente del Consiglio ma anche leader di partito (come Letta e Renzi) e moderati di tutti gli schieramenti. Tuttavia le resistenze all'interno dei gruppi parlamentari sull'eventualità che possa essere Draghi il sostituto di Mattarella crescono. Anche alla luce dei malumori emersi sulle decisioni arrivate prima in cabina di regia, poi nel Consiglio dei ministri sull'obbligo vaccinale e sull'estensione del green pass. Il premier ha cercato di mediare ma da una parte il Movimento 5 stelle, dall'altra la Lega, hanno alzato le barricate. E il sospetto, argomenta un big del partito di via ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - C'è un, soprattutto all'interno del governo, che lavora per tessere la tela sulla necessità di salvaguardare la figura di Mario. Unche non comprende solo i ministri più vicini al presidente del Consiglio ma anche leader di partito (come Letta e Renzi) e moderati di tutti gli schieramenti. Tuttavia le resistenze all'interno dei gruppi parlamentari sull'eventualità che possa essereil sostituto di Mattarella crescono. Anche alla luce dei malumori emersi sulle decisioni arrivate prima in cabina di regia, poi nel Consiglio dei ministri sull'obbligo vaccinale e sull'estensione del green pass. Il premier ha cercato di mediare ma da una parte il Movimento 5 stelle, dall'altra la Lega, hanno alzato le barricate. E il sospetto, argomenta un big del partito di via ...

