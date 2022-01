Udinese, cancellato il volo delle 18 per Firenze in attesa di una comunicazione dell’Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Udinese ha deciso di cancellare il volo delle 18 diretto a Firenze, dove domani affronterà la Fiorentina. Nonostante non sia arrivata nessuna comunicazione dall’ASL di riferimento, il charter C300505 da Trieste per Firenze è stato cancellato ugualmente cancellato: se verrà dato il via libera, la squadra partirà per il capoluogo toscano in tarda serata o domattina. In caso contrario, non si presenterà al Franchi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ha deciso di cancellare il18 diretto a, dove domani affronterà la Fiorentina. Nonostante non sia arrivata nessunadall’ASL di riferimento, il charter C300505 da Trieste perè statougualmente: se verrà dato il via libera, la squadra partirà per il capoluogo toscano in tarda serata o domattina. In caso contrario, non si presenterà al Franchi. SportFace.

