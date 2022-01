Torna la Serie A, almeno 5 partite a rischio covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Domani, in teoria, Torna il campionato di Serie A. Ma i comunicati delle squadre sulla positività di uno o dieci giocatori si seguono ora dopo ora e la situazione comincia a diventare imbarazzante. Anche perché esattamente come lo scorso anno le Asl fanno il loro lavoro e si muovono in ordine sparso, tra trasferte negate e club bloccati. A un giorno dal ritorno in campo la situazione vede almeno cinque partite a rischio rinvio: Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Salernitana-Venezia, Spezia-Verona. Al momento sono circa 80 i positivi in Serie A e i controlli sono ancora in corso. Questa mattina si attende la decisione dell’Asl Napoli 1, che già ieri sera aveva fatto sapere di valutare il blocco del viaggio a Torino per la squadra di Spalletti, dove domani sera si ... Leggi su footdata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Domani, in teoria,il campionato diA. Ma i comunicati delle squadre sulla positività di uno o dieci giocatori si seguono ora dopo ora e la situazione comincia a diventare imbarazzante. Anche perché esattamente come lo scorso anno le Asl fanno il loro lavoro e si muovono in ordine sparso, tra trasferte negate e club bloccati. A un giorno dal ritorno in campo la situazione vedecinquerinvio: Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Salernitana-Venezia, Spezia-Verona. Al momento sono circa 80 i positivi inA e i controlli sono ancora in corso. Questa mattina si attende la decisione dell’Asl Napoli 1, che già ieri sera aveva fatto sapere di valutare il blocco del viaggio a Torino per la squadra di Spalletti, dove domani sera si ...

Come riparte la A: Inter e Atalanta serene, Milan e Napoli con il mal d'Africa, Juve indifesa La Gazzetta dello Sport Serie A: 5 partite a rischio Domani, in teoria, torna il campionato di Serie A. Ma i comunicati delle squadre sulla positività di uno o dieci giocatori si seguono ora dopo ora e la situazione comincia a diventare imbarazzante. An ...

Torna la serie Asl: anche Juve-Napoli a rischio, social impazziti L’Asl potrebbe bloccare di nuovo il Napoli dopo che, tra i partenopei, è scoppiato un vero e proprio cluster. “Il rischio rinvio è concreto”, fa sapere l’Ansa. Serie A, sono cinque partite a rischio.

