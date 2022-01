Serve un qualche cazzo di presente

MoninaMichele : Certe cose andavano dette, prima o poi #Sanremo2022 - RoyLepore : #Scuola: a Massa Marittima e Montalcino rientro slitta a 10/1 Per sindaco Viareggio 'serve Dad per qualche settimana' - Gimpel40229645 : @IlGiannon @LaStampa Non serve neppure evadere. Basta un buon avvocato che rilevi qualche imperfezione di procedura. - GandalfGrigioOf : @mfoolsjam @_Edo_ @Eled_nil @Gigi_Piada75 @_Sazed Allora, adesso avete creato un precedente. Serve spiegone. Calib… - walterwhite1108 : @ILCARRODIPELLE1 @JoviAcm giusto mi ero scordato belotti che al 80/85% arriva a giugno. a centrocampo si deve cambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve qualche

Adnkronos

Van der Poel: "L'unico rimedio è il riposo" Damese l'olandese convive con un dolore alla schiena, già dal Tour in avanti le sue condizioni non erano ottimali e il ritiro nella prova di Coppa ...Se vogliamo far crescere più teste ciuna fioriera più grande e distanziamo gli spicchi. Per ... Innaffiamo poco e muniamoci di pazienza perché ci vorràmese. In genere verso maggio o ...Il campione del mondo in carica chiude la stagione del ciclocross, niente Mondiali per il problema alla schiena: è un peccato ...Il tecnico rossonero pronto ad affrontare Mourinho: "I giallorossi giocano bene, rispetto all'andata sarà tutta un'altra partita.