Scuola | l’odissea e la frustrazione dei referenti Covid | “Anche 3 giorni di attesa dopo una segnalazione Screening al rientro è impossibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Siamo stanchi, sfiduciati, vediamo i distretti sanitari che non reggono più l’impatto della quarta ondata e siamo molto preoccupati per il”. A parlare sono id’istituto ovvero quei dirigenti o più spesso quei vice presidi o docenti che da due anni non hanno più un giorno di riposo, ma sono perennemente al telefono con le famiglie e con gli operatori Asl di riferimento. A tradurre in realtà le nuove norme per le quarantene – che oggi dovrebbero essere approvate in Consiglio dei ministri – sono questi docenti. Spetta aispiegare il tutto ai docenti, alle famiglie e lo dovranno fare per l’ennesima volta, sperando di interpretare bene quanto scritto in qualche Decreto o circolare in burocratese. Un lavoro fatto per mille euro l’anno lordi quando va bene senza alcun ...