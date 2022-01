Pasticcio sulle Ffp2: i prezzi calano e nessuno lo sa. Figliuolo ha fissato il costo a 0,75 centesimi. Ma non ha avvisato i farmacisti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si aspettava da tanto e alla fine è arrivato. Il problema, però, è che chi l’ha deciso si è dimenticato del particolare di avvisare i rivenditori. E dunque innanzitutto le farmacie. Tanto che già c’è chi parla dell’ennesimo “Pasticcio” del commissario, Francesco Paolo Figliuolo. Dopo l’accordo voluto dal governo tra struttura commissariale per l’emergenza Covid e le associazioni di categoria delle farmacie per permettere la vendita delle mascherine Ffp2 a un prezzo calmierato non superiore a 0,75 centesimi è scoppiato il caos (leggi l’articolo). “Stamani (ieri, ndr) le persone sono venute a chiedercele ed erano già informate”, racconta la dottoressa Luisa Mannetti della Farmacia Merulana intervistata da Repubblica. “Noi le vendevamo già da tempo a 0,60 centesimi – spiega invece un’altra farmacista in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si aspettava da tanto e alla fine è arrivato. Il problema, però, è che chi l’ha deciso si è dimenticato del particolare di avvisare i rivenditori. E dunque innanzitutto le farmacie. Tanto che già c’è chi parla dell’ennesimo “” del commissario, Francesco Paolo. Dopo l’accordo voluto dal governo tra struttura commissariale per l’emergenza Covid e le associazioni di categoria delle farmacie per permettere la vendita delle mascherinea un prezzo calmierato non superiore a 0,75è scoppiato il caos (leggi l’articolo). “Stamani (ieri, ndr) le persone sono venute a chiedercele ed erano già informate”, racconta la dottoressa Luisa Mannetti della Farmacia Merulana intervistata da Repubblica. “Noi le vendevamo già da tempo a 0,60– spiega invece un’altra farmacista in ...

Advertising

dariochierchia : RT @fcolarieti: Pasticcio sulle Ffp2: i prezzi calano e nessuno lo sa. Figliuolo ha fissato il costo a 0,75 centesimi. Ma non ha avvisato i… - fcolarieti : Pasticcio sulle Ffp2: i prezzi calano e nessuno lo sa. Figliuolo ha fissato il costo a 0,75 centesimi. Ma non ha av… - BreakingItalyNe : @Corriere @M_Fedriga ormai non serve a niente varare l'obbligo per un vaccino che duri 4-5 mesi, si stanno contagi… - casertafocus : SAN PRISCO – Caos sulle notifiche di convocazione, la minoranza chiede di rinviare il Consiglio. Iannotta: «Ennesim… -