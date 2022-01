Mafia | il superlatitante fermato dopo 20 anni grazie a una foto su Google maps | faceva lo chef in Spagna Deve scontare ergastolo

Advertising

"Come avete fatto a trovarmi? Da dieci anni non telefonavo più alla mia famiglia", ha sbottato il giorno della cattura, il 17 dicembre, alle porte di Madrid. Gioacchino Gammino, il boss agrigentino ...'Ma come avete fatto a trovarmi? Sono 10 anni che non telefono neanche alla mia famiglia per non farmi rintracciare. Devo farmi i miei complimenti'. Queste le parole delGioacchino Gammino alla vista degli agenti della DIA che lo hanno scovato fino in Spagna , alle porte di Madrid. Una cattura sensazionale dopo una latitanza durata quasi 20 anni, a ...Il 17 dicembre il superlatitante Gioacchino Gammino, il boss agrigentino della “Stidda” su cui aveva indagato il giudice Falcone negli anni Ottanta, è stato catturato vicino Madrid. Si sentiva sicuro ...Forti tensioni al drive-in del lungomare di Termini Imerese. L’assessore comunale Gaetano Castellana e i volontari della Protezione Civile “Gli Angeli” sono stati aggrediti da alcuni esagitati che era ...