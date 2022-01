Legge di Bilancio 2022: cosa cambia per la PA? Alcune interessanti novità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si tratta di un provvedimento che ogni anno interviene su una pluralità di settori, ed anche per 2022 nessuna eccezione. La manovra 2022 include varie novità anche per la PA: nuovi investimenti per favorire il turn over e le assunzioni di personale giovane e specializzato, aumento del salario accessorio, interventi a favore della formazione e non solo. Vediamo di seguito che cosa è previsto nella Legge di Bilancio 2022 proprio con riferimento a chi lavora nel settore del pubblico impiego. Facciamo chiarezza. Legge di Bilancio 2022: nuove assunzioni e comparto difesa Interessante notare ad esempio che nel testo della Legge di Bilancio 2022, recentemente ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si tratta di un provvedimento che ogni anno interviene su una pluralità di settori, ed anche pernessuna eccezione. La manovrainclude varieanche per la PA: nuovi investimenti per favorire il turn over e le assunzioni di personale giovane e specializzato, aumento del salario accessorio, interventi a favore della formazione e non solo. Vediamo di seguito cheè previsto nelladiproprio con riferimento a chi lavora nel settore del pubblico impiego. Facciamo chiarezza.di: nuove assunzioni e comparto difesa Interessante notare ad esempio che nel testo delladi, recentemente ...

Advertising

robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - fattoquotidiano : “La pseudo riforma fiscale varata dal governo con la legge Di Bilancio è clamorosamente sbugiardata dall’Ufficio Pa… - borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - FedericaBosello : RT @ASviSItalia: Giusta transizione, Pnrr, Legge di bilancio, impegni internazionali dell’Italia, dialogo intergenerazionale, presenza nei… - ASviSItalia : Giusta transizione, Pnrr, Legge di bilancio, impegni internazionali dell’Italia, dialogo intergenerazionale, presen… -