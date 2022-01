Imprese del settore eventi e wedding colpite dal Covid, contributi a fondo perduto per 60 milioni di euro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) contributi a fondo perduto di 60 milioni di euro per le Imprese del settore eventi – wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – duramente colpite dall’emergenza Covid. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che rende operativa la misura introdotta dal decreto Sostegni bis. In particolare, si tratta di una misura destinata per: – 40 milioni al settore del wedding; – 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; – 10 milioni al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di 60diper ledel, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – duramentedall’emergenza. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che rende operativa la misura introdotta dal decreto Sostegni bis. In particolare, si tratta di una misura destinata per: – 40aldel; – 10al– diverso dal– dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; – 10al ...

Ultime Notizie dalla rete : Imprese del Caro bollette, Adiconsum: urge strategia energetica nazionale, il Paese non può più attendere "Per quanto apprezzabile, il ricorso ad un nuovo stanziamento di risorse , da parte del Governo per alleviare un caro - bollette "ancora più salato" per famiglie e imprese nel I trimestre del nuovo anno, conferma quanto da noi sostenuto e cioè che non è con interventi - tampone che si risolve il problema - ha dichiarato Carlo De Masi , Presidente di Adiconsum ...

Popolare di Sondrio, recesso da trasformazione in SpA entro 20 gennaio Nel comunicato l'istituto informa dell'iscrizione oggi, 5 gennaio 2022, presso il Registro delle Imprese di Sondrio della delibera dell'assemblea dei soci del 29 dicembre scorso che ha approvato la ...

