Gf Vip 6 | Eva Grimaldi | “Lulù Selassié e Katia Ricciarelli? Non c’è rispetto da ambo le parti!” Poi svela chi vorrebbe fuori dalla Casa

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Eva, ultima eliminata di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Rosalinda Cannavò, conduttrice del fomat attualmente dedicato al game-show,Chi. L’attrice ha fatto un bilancio della sua esperienza sul piccolo schermo, soffermandosi subito dopo su chidal gioco nella prossima puntata, tra le Vippone in nomination, Nathaly Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Sorge: E’ stata un’esperienza brevissima ma molto molto intensa. Evidentemente il destino mi ha fatto uscire perché ho cose ancora più importanti qui. Io questa settimana vorreiNathaly. Perché? Lei quando è entrata ha “mirato” subito Valeria Marini, con parole molto forti, dicendole “pazza”. Valeria non è pazza, è generosa e ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Eva Grimaldi: “Lulù Selassié e Katia Ricciarelli? Non c’è rispetto da ambo le parti!”. Poi svela chi vorr… - ringoringhetto : - Corriere : Eva Grimaldi: «Gli inizi da benzinaia, 8 operazioni al seno, la setticemia e mia moglie Imma» - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - INDECENTE LA ELIMINAZIONE DELLA GRANDE EVA AD OPERA DI TELESPETTATORI GUARDONI. Che hann… - Lorenzo83497205 : Eva Grimaldi svela chi vorrebbe fuori dal GF Vip e lancia una frecciatina -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Eva

Leggi ancheGrimaldi smaschera Federica Calemme Alex ha anche scritto un altro post che sembra un chiaro riferimento a quando accaduto in diretta al Gfcon Alessandro Basciano: "In verità vi ...Leggi ancheGrimaldi smaschera Federica Calemme Miriana ha continuato affermando che la situazione nella Casa del Gfsta iniziando a cambiare, in particolar modo da quando lei si è ribellata ...Prima di abbandonare il Grande fratello vip, l'attrice ha ripercorso i momenti più dolorosi della sua vita con rivelazioni scioccanti ...Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi lancia una frecciatina a Federica Calemme: "Acqua cheta” Eva Grimaldi è stata l'ultima concorrente del GF Vip 6 ad ...