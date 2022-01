Advertising

TgLa7 : Covid: #Draghi convoca la #cabina di #regia alle #15 - RaiNews : Il premier Draghi convoca la cabina di regia alle 15 a Palazzo Chigi - infoitinterno : Draghi convoca la cabina di regia alle 15. Il Pd insiste: «Obbligo vaccinale via maestra» - an12frnc : RT @TgLa7: Covid: #Draghi convoca la #cabina di #regia alle #15 - rosydandrea1 : RT @RaiNews: Il premier Draghi convoca la cabina di regia alle 15 a Palazzo Chigi -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi convoca

Agenzia ANSA

Oggi è una giornata cruciale sul fronte della pandemia - 19 e delle decisioni che prenderà il . Il premier ha convocato alle 15 a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sul Covid, per decidere ...ROMA "la cabina di regia alle ore 15. Il premier infatti, stando a quanto si apprende, ha indetto una riunione del governo a Palazzo Chigi sul Covid per decidere le nuove misure da adottare ...L'escalation dei contagi - ieri il record dall'inizio della pandemia, 170mila - spinge il Governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus. Tra le ipotesi in ...Oggi è una giornata cruciale sul fronte della pandemia Covid-19 e delle decisioni che prenderà il governo. Il premier Mario Draghi ha convocato alle 15 a Palazzo Chigi la cabina ...