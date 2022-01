Dall'Inghilterra: 'Smalling ha deciso di farsi vaccinare' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Chris Smalling ha deciso di vaccinarsi e potrà continuare a giocare nella Roma". La notizia arriva da Sky Sport Inghilterra dopo che oggi, a precisa domanda su giocatori non vaccinati in squadra, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Chrishadi vaccinarsi e potrà continuare a giocare nella Roma". La notizia arriva da Sky Sportdopo che oggi, a precisa domanda su giocatori non vaccinati in squadra, ...

Advertising

HuffPostItalia : Una madre dall'Inghilterra ha portato la figlia di 9 anni in Italia per farla vaccinare - JosephSayah16 : RT @LAROMA24: Coronavirus, dall'Inghilterra: Smalling avrebbe deciso di vaccinarsi #AsRoma - Bernardi_UK : RT @comites_londra: Da venerdi mattina si alleggeriscono le restrizioni per chi dall'Italia si appresta a tornare in Inghilterra e ha già r… - AHerSan89 : RT @FlavioMTassotti: Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni che riguardano (indirettamente) l'#ASRoma. Lo #United, in queste ore, sta valu… - MovingForw2021 : RT @comites_londra: Da venerdi mattina si alleggeriscono le restrizioni per chi dall'Italia si appresta a tornare in Inghilterra e ha già r… -