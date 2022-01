Calcio: Bologna, 4 giocatori positivi al covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bologna, 5 gen. (Adnkronos) – Altri quattro giocatori della Serie A sono risultati positivi al covid, sono giocatori del Bologna. Il club in una nota ha comunicato che “in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022), 5 gen. (Adnkronos) – Altri quattrodella Serie A sono risultatial, sonodel. Il club in una nota ha comunicato che “in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e isono stati posti in isolamento domiciliare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

