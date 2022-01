Basket, Serie A femminile 2021-2022: Ragusa espugna Sesto San Giovanni grazie ad un ultimo quarto quasi perfetto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ la Passalacqua Ragusa ad aggiudicarsi l’unico match giocato per la quattordicesima giornata (prima di ritorno) di Serie A di Basket femminile. Le siciliane battono in trasferta l’Allianz Geas Sesto San Giovanni per 53-66, grazie ad un ultimo quarto chiuso 12-21 che ha di fatto stroncato ogni possibile tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa. Ragusa sale così a quota 16 punti in classifica (quarto posto), mentre le lombarde rimangono al settimo posto con 12 punti. Top scorer per le ospiti Kuier con 18 punti, insieme a Marzia Tagliamento con 14 punti. Buona anche la prestazione di Mariella Santucci che chiude con 13 punti. Per Sesto San Giovanni, invece, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ la Passalacquaad aggiudicarsi l’unico match giocato per la quattordicesima giornata (prima di ritorno) diA di. Le siciliane battono in trasferta l’Allianz GeasSanper 53-66,ad unchiuso 12-21 che ha di fatto stroncato ogni possibile tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa.sale così a quota 16 punti in classifica (posto), mentre le lombarde rimangono al settimo posto con 12 punti. Top scorer per le ospiti Kuier con 18 punti, insieme a Marzia Tagliamento con 14 punti. Buona anche la prestazione di Mariella Santucci che chiude con 13 punti. PerSan, invece, ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: @OlimpiaMI1936 @Virtusbo @discoveryplusIT @mariocastelli @AMenego11 Qui il racconto del match col nostro Live-Blogging h… - nmonesi : In molti altri sport solitamente persino più disastrati del calcio, come ad esempio il basket, se una squadra viene… - Fprime86 : RT @SkySport: Basket Serie A, Milano batte la Virtus Bologna all'overtime e resta in testa al campionato #SkyBasket #Basket #SerieA #Olimpi… - MaisanoAntonio1 : RT @SkySport: Basket Serie A, Milano batte la Virtus Bologna all'overtime e resta in testa al campionato #SkyBasket #Basket #SerieA #Olimpi… - SkySport : Basket Serie A, Milano batte la Virtus Bologna all'overtime e resta in testa al campionato #SkyBasket #Basket… -